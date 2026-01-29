Prof. Dr. Değim, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ile birlikte yürüttükleri çalışmanın, uluslararası hakemli bir bilimsel dergide yayımlandığını belirtti.

Araştırmada, gabapentin maddesinin nanoteknoloji yardımıyla çok küçük boyutlara indirildiğini ifade eden Değim, bu yapıların “karbon kuantum noktaları” olarak adlandırıldığını söyledi. Bu sayede ilacın beyin dokusuna daha kolay ulaştığı ve hedef bölgelere daha etkin taşındığı vurgulandı.

Nöbetlerin Şiddeti ve Başlangıç Süresi Azaldı

Deneysel çalışmada epilepsi benzeri nöbet oluşturulan deneklere, karbon kuantum noktalarıyla geliştirilen gabapentin uygulandı. Prof. Dr. Değim, yeni formülasyonun:

Nöbetlerin başlamasını geciktirdiğini

Nöbet şiddetini belirgin şekilde azalttığını

Bazı dozlarda klasik gabapentine göre daha güçlü etki gösterdiğini

belirtti.

Güvenlik Verileri de Olumlu

Çalışmada yalnızca etkinlik değil, güvenlik verileri de değerlendirildi. Uygulama sonrası deneklerin günlük hareketlerinde belirgin bir olumsuz etki gözlemlenmediğini aktaran Değim, bu durumun geliştirilen yöntemin tedavi açısından önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

İlacın Beyindeki Dağılımı İzlenebiliyor

Karbon kuantum noktalarının en dikkat çekici özelliklerinden birinin izlenebilirlik olduğunu belirten Prof. Dr. Değim, şu bilgiyi paylaştı:

“Bu teknoloji sayesinde ilacın beyinde hangi bölgelere ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da tedavinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmede önemli bir kazanım sağlıyor.”

Hedefe Yönelik Tedavilere Katkı Sağlayabilir

Epilepsi gibi beyni doğrudan etkileyen hastalıklarda, ilacın doğru hedefe ulaşmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Değim, nanoteknoloji temelli bu yaklaşımın, gelecekte:

Daha etkili

Daha kontrollü

Kişiselleştirilmiş

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.