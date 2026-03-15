Uzmanlar, Ramazan ayı boyunca değişen beslenme düzeninin bayramda bir anda ağır yiyeceklerle bozulmaması gerektiğini belirterek, porsiyon kontrolü ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli ve Diyetisyen Asya Naz Al, bayram süresince sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

“Su tüketimi artırılmalı”

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle vücudun farklı bir beslenme düzenine alıştığını belirterek, bayramda bu düzenin bir anda değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Okuyan, “Bayram sofralarında özellikle şeker oranı yüksek tatlılar, hamur işleri ve yağlı yiyecekler ölçülü tüketilmeli. Ramazan sonrası bir anda ağır ve yüksek kalorili besinlere yönelmek vücudun dengesini bozabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak, öğünler arasında makul süreler bırakmak ve beslenme düzenine kademeli olarak dönmek oldukça önemli. Ayrıca yeterli su tüketimi artırılmalı, sebze ve lif açısından zengin besinler sofralarda daha fazla yer almalı. Bayram süresince yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler de ihmal edilmemeli. Dengeli beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını korumada önemli rol oynar” dedi.

“Aşırı karbonhidrat tüketimi kan şekeri dengesini bozabilir”

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise Ramazan ayında iki öğün beslenmeye alışan sindirim sisteminin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Sarıkaya, “Ramazan boyunca mide hacmi küçülürken atıştırmaların azalmasıyla sindirim sistemi toparlanabiliyor. Ancak bayramla birlikte sık ve ağır öğünler, düzensiz saatlerde beslenme ve liften fakir ancak yağ ve karbonhidrat açısından zengin gıdaların tüketilmesi sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu durum reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketimi metabolizmayı olumsuz etkileyerek kan şekeri dengesinin bozulmasına ve zamanla karaciğer yağlanmasına neden olabilir” diye konuştu.

“Bayram sabahı hafif kahvaltı tercih edilmeli”

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli de bayram sabahında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Bir ay boyunca uzun süre aç kalan mide bu düzene alışır. Bayram sabahında yoğun ve ağır yiyeceklerle mideyi zorlamak mide ağrısı, kramp ve kasılmalara yol açabilir. Bu nedenle güne küçük porsiyonlarla başlamak ve vücudu yavaş yavaş normal beslenme düzenine alıştırmak gerekir. Özellikle kızartma, hamur işleri ve yağlı yiyecekler mideyi zorlayabilir. Bayramda ölçüsüz tatlı tüketimi hem mide sorunlarına hem de kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir.”

“Dengeli bir tabak oluşturulmalı”

Diyetisyen Asya Naz Al ise bayram sofralarında karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin oldukça yaygın olduğunu belirtti.

Al, “Bayram kahvaltılarında simit, börek ve hamur işleri gibi yoğun karbonhidrat içeren gıdalar fazla tüketiliyor. Bunun yerine yumurta ve peynir gibi protein kaynakları ile zeytin, ceviz ve avokado gibi sağlıklı yağların yer aldığı dengeli bir tabak oluşturulabilir. Ayrıca tabağın önemli bir kısmının domates, salatalık ve yeşillikler gibi sebzelerden oluşması beslenme dengesini sağlar” ifadelerini kullandı.