Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, yöresel kıyafetlerini giyerek tef, darbuka, akordiyon ve klarnet eşliğinde Balkan müzikleri çalıp sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

İlçe sakinleri, neşeli melodilerle sahura uyanmanın keyfini yaşarken, dernek üyeleri de yöresel halk oyunları sergileyerek geceye renk kattı. Pencerelere çıkan vatandaşlar gençlerin performansını alkışlarla destekledi.

Etkinliğe katılan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de çaldığı ezgilerle büyük beğeni topladı. Mahalle sakinleri ise ekibe evlerinde hazırladıkları börek ve tatlılardan ikram etti. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen ekip, etkinlik boyunca toplanan böreklerle sahurlarını yaptı.

Davulcuların Yerini Rumeli Ezgileri Aldı

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ay, sahur etkinliğinin dernek için önemli bir gelenek haline geldiğini belirterek, “Dernek olarak her yıl sahur programı düzenliyoruz. Kültürel kıyafetlerini giyen folklor ekibimizle İnegöllüleri sahura kaldırıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır devam eden bir etkinlik. Bu akşam davulcular görevi bize bıraktı. Her sokakta vatandaşlar bize eşlik ediyor. Herkesin Ramazan ayını ve yaklaşan bayramını kutluyorum” dedi.