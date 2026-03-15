Lübnan hükümeti, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin güncel verileri paylaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 826’ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9’a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. Saldırılarda ayrıca 51 sağlık çalışanının da yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle sağlık altyapısının da ciddi şekilde etkilendiğini vurgularken, can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti. Saldırıların ardından bölgede arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.