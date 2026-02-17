Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala 19 Şubat’ta ilk sahur için kalkmaya hazırlanan vatandaşlar, gözlerini iftar çadırlarına çevirdi. Başkentte belediyelerin kuracağı iftar alanları merak konusu olurken, Ankara’da ilçe ilçe noktaları aktarmaya Mamak ile başlıyoruz.

Mamak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımlarda, 3 noktada Ramazan Bayramı boyunca iftar çadırı kurulacağı ifade edildi. Buna göre, Akdere, Başak ve Boğaziçi Mahallelerinde iftar çadırı kurulacak.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda ise birlik ve beraberlik mesajı verilerek şu ifadeler kullanıldı; "Birlik, bereket ve paylaşma ayı Ramazan’ı ilçemizde huzur ve kardeşlik içinde karşılıyoruz. Aşevimizde her gün pişen sıcak yemekler ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırılıyor. Hiçbir kapı çalınmadan kalmıyor, hiçbir sofra yalnız bırakılmıyor. Lavanta Kültür Merkezimizde Ramazan boyunca derneklerimize iftar sofraları kuruyor, aynı duada buluşuyoruz.

Mabel Restoranlarında Özel Menüler!

Mabel Restoranlarımızda özel Ramazan menülerimizle hemşehrilerimize uygun fiyatlı iftar imkânı sunuyoruz. Bereketli sofraları herkes için erişilebilir kılıyoruz. İftar çadırlarımız Ramazan boyunca; Akdere Başak Boğaziçi mahallelerimizde kurulacak. Her akşam binlerce hemşehrimizle aynı sofrada buluşacak, lokmamızı paylaşacak, Ramazan’ın bereketini birlikte yaşayacağız. Tuttuğumuz oruçlar kabul, sofralarımız bereketli olsun."