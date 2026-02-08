Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, nadir hastalıklarla mücadele eden çocukların tedavilerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen yardım kampanyalarına verdiği desteklerle dikkat çekiyor. SMA ve DMD hastası çocukların ailelerinin çağrılarına kayıtsız kalmayan Başkan Şahin, tedavi süreci devam eden Furkan ve Yiğitcan için düzenlenen kampanyalara aktif şekilde destek verdi.

Başkan Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlara katılarak hem çocukların sesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı hem de tedavi masraflarının hızla tamamlanması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Dayanışmaya Öncülük Ediyor

SMA ve DMD hastalıklarının Türkiye’de giderek daha fazla ailenin yaşamını etkilediğine dikkat çeken Başkan Şahin, bu zorlu süreçte ailelerin yalnız olmadığını vurguladı. Daha önce Tahir, Alya, Mustafa, Sultan Sare, Aysima, Efraim Efe ve Yağız Asaf için yürütülen yardım kampanyalarında da aktif rol alan Başkan Şahin, canlı yayınlara katılım, stant ziyaretleri ve kermes etkinlikleriyle dayanışmanın büyümesine katkı sundu.

Bazı etkinliklerde kermeslerde bizzat görev alan ve kendi elleriyle hazırladığı ürünleri satarak kampanyalara destek olan Başkan Şahin, toplumsal duyarlılığın artırılmasına öncülük etti.

“Zamanla Yarışan Çocuklarımız İçin Destek Şart”

DMD hastası Furkan ve Yiğitcan için düzenlenen Instagram canlı yayınına katılan Başkan Şahin, tedavi sürecinin aciliyetine dikkat çekti. Gerekli maddi desteğin en kısa sürede sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirten Şahin, “Az ya da çok demeden herkesin katkı sunması, çocuklarımızın sağlığına kavuşması için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, tüm vatandaşları Furkan ve Yiğitcan’ın tedavi sürecine destek olmaya davet etti.