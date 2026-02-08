AFAD, Akdeniz’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı 8 Şubat 2026 tarihinde saat 01.33’te kaydedildi.

Merkez üssü Akdeniz olan depremin, yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.