AFAD, Akdeniz’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı 8 Şubat 2026 tarihinde saat 01.33’te kaydedildi.
Merkez üssü Akdeniz olan depremin, yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.
#DEPREMFebruary 7, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-08
Saat:01:33:20 TSİ
Enlem:35.18833 N
Boylam:23.55667 E
Derinlik:9.19 km
Detay:https://t.co/sCPkstfYfu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi