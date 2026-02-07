Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig’de mücadele eden 18 kulüp, kış transfer döneminde kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi.

Ara transfer sürecinde 16 Süper Lig kulübü toplam 91 futbolcuyu renklerine bağladı. Bu dönemde en fazla transfer yapan takım 13 oyuncuyla ikas Eyüpspor olurken, Eyüpspor’u 12 takviyeyle Kasımpaşa takip etti.

En çok transfer Eyüpspor’dan

Eflatun-sarılı ekip, kadrosuna kattığı 13 futbolcunun 8’ini yurt dışından, 5’ini ise yurt içinden transfer etti. Eyüpspor, bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer aldı.

3 takım 1’er transferle yetindi

Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ara transfer döneminde kadrolarını yalnızca birer oyuncuyla güçlendirdi. Alanyaspor ve Antalyaspor ise transfer dönemini takviyesiz kapatan ekipler oldu.

İstanbul ekipleri arasında Beşiktaş öne çıktı

İstanbul’un üç büyükleri arasında ara transfer döneminde en fazla takviyeyi Beşiktaş yaptı. Siyah-beyazlılar 6’sı yabancı olmak üzere 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Galatasaray 5’er transfer yaparken, Trabzonspor ise 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig ekiplerinin ara transfer listesi

2025-2026 sezonu kış transfer döneminde Süper Lig takımlarının kadrolarına kattığı futbolcular şu şekilde:

Eyüpspor (13)

Mustafa Yiğit Durmaz, Lenny Pintor, Charles-Andre Raux-Yao, Denis Radu, Jerome Onguene, Angel Torres, Abdou Khadre Sy, Ismaila Manga, Diabel Ndoye, Umut Keseci, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Dorin Rotariu

Kasımpaşa (12)

Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Demirbay, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Burak Gültekin, Jim Allevinah, Adrian Benedyczak, Eyüp Aydın, Mehmet Burak Reçber, Ahmet Kaan Öztürk, Ahmet Taha Dağbaşı

Fatih Karagümrük (9)

Ahmed Traore, Abdul Kader Moussa Kone, Filip Mladenovic, Yaya Onogo, Igor Lichnovsky, Shavy Babicka, Daniele Verde, Bartuğ Elmaz, Davide Biraschi

Konyaspor (8)

Kazeem Olaigbe, Rayyan Baniya, Sander Svendsen, Deniz Türüç, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves, Arif Boşluk, Adamo Nagalo

Beşiktaş (7)

Hyeongyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan, Devis Vasquez, Amir Murillo

Kayserispor (7)

Jadel Katongo, Semih Güler, Görkem Sağlam, Sam Mather, Denis Makarov, Fedor Chalov, Joshua Brenet

Göztepe (6)

Guilherme Luiz, Jeh, Alexis Antunes, Şamil Öztürk, Musah Mohammed, Filip Krastev

Samsunspor (6)

Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Jaures Assoumou, Ali Badra Daibate, İrfan Can Eğribayat, Saikuba Jarju

Fenerbahçe (5)

Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Mert Günok

Galatasaray (5)

Yaser Asprilla, Noa Lang, Renato Nhaga, Sacha Boey, Can Armando Güner

Gaziantep FK (4)

Karamba Gassama, Victor Ntino-Emo Gidado, Denis Draguş, Nihad Mujakic

Çaykur Rizespor (3)

Adedire Mebude, Emir Ortakaya, Frantzdy Pierrot

Trabzonspor (3)

Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Umut Nayir

Başakşehir (1)

Kazımcan Karataş

Gençlerbirliği (1)

Cihan Çanak

Kocaelispor (1)

Mahamadou Susoho

Alanyaspor: Transfer yapmadı

Antalyaspor: Transfer yapmadı

Ara transfer döneminin tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig’de gözler, takımların yeni kadrolarıyla lig yarışına nasıl bir etki yapacağına çevrildi.