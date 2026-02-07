İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Gözaltına alınan ve aralarında popüler sosyal medya figürlerinin de bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen isimler:
-
Simge Barankoğlu
-
Taha Özer
-
Heves Güzel
-
Eda Alboya
-
Ebru Arman
-
Arif İskilip
Öne Çıkan Detaylar:
-
Suçlamalar: Şüpheliler; uyuşturucu madde kullanımını özendirmek, fuhuşa yer ve imkan sağlamak ve müstehcenlik iddialarıyla savcıya ifade verecek.
-
Aramalar: Şüpheli Heves Güzel'in Antalya'daki ikametinde çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
-
Ek Dosya: Simge Barankoğlu'nun, bu soruşturmanın yanı sıra daha önceki bir dosya kapsamında dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlendi.
Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği bekleniyor.