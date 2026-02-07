Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, saat 09.41’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Sındırgı olan depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Deprem, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD’ın verilerine göre deprem, Sındırgı’ya bağlı Kozlu, Cüneyt, Karagür, Mandıra ve İbiller yerleşimlerine yakın bölgelerde hissedildi. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durumun yaşanıp yaşanmadığına ilişkin saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.