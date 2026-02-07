Kars’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte bitki ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuk hava ve kar yağışından korumak için üzerine halı örterek önlem aldı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla etraf tamamen beyaza bürünürken, vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Ağrı’da ise gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Yağışla birlikte kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Ardahan’da soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte buzlanma meydana geldi. Düşük sıcaklıklar nedeniyle bazı akarsuların yüzeyi buz tuttu.