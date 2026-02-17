Edinilen bilgilere göre, savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncu, müzisyen ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 17 isim hakkında işlem başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

İsmail Hacıoğlu

Hakan Tunçelli

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

Furkan Koçan

Soruşturmanın, “uyuşturucu madde temini ve kullanımı” iddiaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Emniyet birimlerinin sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği, bazı isimlerin gözaltına alındığı, bazıları hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.