Edinilen bilgilere göre, savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncu, müzisyen ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 17 isim hakkında işlem başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
- İsmail Hacıoğlu
- Hakan Tunçelli
- Murat Dalkılıç
- Kaan Tangöze
- Murat Cevahiroğlu
- Barış Talay
- Hakan Kakız
- Kemal Doğulu
- Murat Öztürk
- Murathan Kurt
- Nailcan Kurt
- Alihan Taşkın
- Tolga Sezgin
- Ramazan Bayar
- Aygün Aydın
- Buse Görkem Narcı
- Furkan Koçan
Soruşturmanın, “uyuşturucu madde temini ve kullanımı” iddiaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Emniyet birimlerinin sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği, bazı isimlerin gözaltına alındığı, bazıları hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Muhabir: Haber Merkezi