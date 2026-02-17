Olay, 15 Şubat’ta Malatya’nın Darende ilçesindeki ilçe stadyumunda meydana geldi. 1’inci Amatör Ligi B Grubu 10’uncu hafta mücadelesinde Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana Spor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 87’nci dakikasında ev sahibi Darendespor’un bulduğu gol, yan hakem Hakan Başkurt tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kararın ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

Tribünden Skuter Attı

İddiaya göre karara tepki gösteren taraftarlar arasında bulunan Nurettin Ö., sahaya skuter fırlattı. Atılan skuter yan hakem Hakan Başkurt’un başına isabet etti. Başkurt’un kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşadığı öğrenildi.

Sahaya giren sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hakem, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Başkurt’un taburcu edildiği bildirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay sonrası karşılaşma hakem heyeti tarafından tatil edildi. Skuteri attığı belirlenen Nurettin Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, amatör liglerde güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.