Amerikan basınına konuşan Donald Trump, Savannah Guthrie’nin annesinin kaçırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Olayın son derece ciddi olduğunu vurgulayan Trump, federal makamların süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

Trump, Nancy Guthrie’nin ölü bulunması ihtimali üzerinden yaptığı açıklamada, sorumluların ağır federal suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Açıklamalarında caydırıcılığa dikkat çeken Trump, “Böyle bir durumda en ağır cezalar uygulanmalı” mesajı verdi.

İdam Cezası Sorusuna Net Yanıt

Trump’a, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın davada idam cezası talep edip etmeyeceği soruldu. ABD Başkanı bu soruya, “En ağır olanı, evet. Bu doğru” şeklinde yanıt verdi.

Bu açıklama, kamuoyunda idam cezasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Trump’ın ifadeleri, özellikle ağır suçlarda federal düzeyde en sert yaptırımların uygulanması gerektiği yönündeki yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Kamuoyunda Geniş Yankı

Savannah Guthrie’nin annesinin kaçırılması, ABD genelinde büyük yankı uyandırdı. Olayın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Trump’ın açıklamaları siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yetkililer soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirirken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.