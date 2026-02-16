Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan rapçiler ve sosyal medya içerik üreticilerine yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçılar arasında rap müzik dünyasının tanınan isimlerinden Çakal ve Reynmen ile YouTuber Ahmet Can Dündar da yer aldı. Emniyet birimlerince ifadeleri alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirilerek uyuşturucu madde kullanımı iddiasına ilişkin teste tabi tutuldu.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, test sonuçları dosyaya girerken elde edilen bulgular soruşturma süreci kapsamında savcılığa iletildi. Söz konusu incelemelerin, yürütülen geniş çaplı operasyonun delil sürecinin bir parçası olduğu öğrenildi.

Öte yandan soruşturmanın yalnızca test sonuçlarıyla sınırlı olmadığı, dijital materyaller ve iletişim kayıtlarının da incelendiği belirtildi. Dosyada yer alan tüm bulguların değerlendirilmesinin ardından savcılığın nihai kararını vereceği ifade edildi.

Gözaltına alınan isimlerin adli işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.