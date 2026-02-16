BASIN TOPLANTISI GENEL MERKEZDE YAPILDI

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kavuncu, İYİ Parti’nin sokak çeteleri ve suça sürüklenen çocuklar konusunda hazırladığı videonun kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını ancak bazı çevrelerce kasıtlı biçimde çarpıtıldığını ifade etti.

“SUÇU MEŞRULAŞTIRAN YAKLAŞIMLAR VİCDANLARI YARALIYOR”

Hazırlanan videonun amacını anlatan Kavuncu, Türkiye’de çeteleşmenin arka planında yatan sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çektiklerini belirterek şunları söyledi:

“Birilerinin ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramı arkasına sığınarak çeteleri meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Elbette bu meselenin sosyal ve ekonomik boyutları vardır. Ancak bu gerçekler, işlenen suçu mazur göstermeye yetmez. Kamuoyu vicdanı, 15 yaşındaki bir çocuğun katledilmesini asla kabul etmiyor.”

BERKAY MELİKOĞLU CİNAYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kavuncu, Tokat’ın Turhal ilçesinde öldürülen Berkay Melikoğlu cinayetine de değinerek, dava sürecini yakından takip ettiğini söyledi:

“Bizzat ablasıyla görüştüm. Milli boksör bir gençti. Katil, iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Elbette hiçbir karar giden canı geri getirmez ama en azından vicdanları bir nebze olsun teselli eden bir hüküm oldu.”

“TÜRKİYE’DE BİR SUÇ EKOSİSTEMİ OLUŞTURULDU”

Çocukların artık güvende olmadığını vurgulayan Kavuncu, sokak çetelerinin sadece şiddetle sınırlı kalmadığını ifade etti:

“Bu yapılar kartelleşiyor, birleşiyor. Şiddetin yanı sıra sanal bahis, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok suç alanında organize bir suç ekosistemi oluşmuş durumda. Bir ülkede çocuklar bu şekilde katlediliyorsa, o ülkenin gidişatı yıkımdır.”

“İKTİDAR ÇÖZEMEYİNCE İNSANLAR BAŞKA ODAKLARA YÖNELİYOR”

Kavuncu, iktidarın güvenlik sorunlarını çözememesinin toplumsal sonuçlarına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“İnsanlar çözümü başka odaklarda aramaya başlarsa bu çok tehlikelidir. Bu, bireylerin kendi hukukunu yaratmaya teşebbüs etmesi anlamına gelir. Bu noktaya gelinmesi ülke adına ciddi bir alarmdır.”

“VİDEODA ETNİK KİMLİKLE İLGİLİ TEK BİR İMA BİLE YOK”

Videonun içeriğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Kavuncu, videoda yer alan gençlerin hiçbir etnik kimlikle ilişkilendirilmediğini vurguladı:

“Videoda asayiş sorununa yol açan üç genç, iyi senaryoda topluma kazandırılmış bireyler olarak gösteriliyor. Aynı gençler videonun sonunda Genel Başkanımızla birlikte yer alıyor. Burada umut var, çözüm var.”

“RUDAW AÇIK BİR PROVOKASYON DİLİ KULLANDI”

Rudaw’ın yayınını sert sözlerle eleştiren Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu video Kürt gençlerini kriminal gösteriyormuş deniliyor. Videoda bu kişilerin etnik kimliğine dair en ufak bir ibare yok. Çete ve mafyalaşmayı etnik kimlikle özdeşleştirme çabası içindeler. Şiddetin, çeteleşmenin dini, mezhebi, etnisitesi olmaz. Aksi yönde iddia ortaya koymak bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir.”

“HUZURDAN VE KARDEŞLİKTEN RAHATSIZ OLAN BİR AKIL VAR”

Kavuncu, açıklamasının devamında sert eleştirilerini sürdürerek şunları söyledi:

“Terörü lanetlediğimizde de iftira attılar, şimdi çetelere dikkat çekiyoruz yine saldırıyorlar. Çünkü huzurdan, barıştan, birlikten rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin karışmasını isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz milletin sesi olmaya, milletin sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz.”