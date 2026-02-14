ENA Araştırma tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “En Görünür ve En Sempatik İl Başkanları” anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplam 13 bin 400 kişiyle yapılan araştırmada, siyasi parti il başkanlarının kamuoyundaki görünürlük ve sempati düzeyleri ölçüldü. Çalışmanın, kentteki siyasi aktörlerin toplum nezdindeki algısını ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.

ÜMİT EROL’A REKOR OY

Anket sonuçlarına göre CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yüzde 60 oy oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Erol’un takipçisi ile arasındaki oy farklı ise dikkati çekti. İkinci sırada AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yüzde 20 oyda kaldı.

SIRALAMA ŞÖYLE OLUŞTU

CHP – Ümit Erkol %60

AK PARTİ – Hakan Han Özcan %20

YENİDEN REFAH PARTİSİ – Mustafa Yanılmaz %10

ZAFER PARTİSİ – Av. Alperen Akbaş %5

İYİ PARTİ – Dr. Yener Yıldırım %3

ANAHTAR PARTİ – İbrahim Mermer %2