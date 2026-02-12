Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de gazetecilerle yaptığı kapsamlı değerlendirmede muhalefete “küçük hesapları bırakın” çağrısı yaptı. Üçüncü yolun birleşerek inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, erken seçim beklemediğini söyledi.

Meclis’teki kavgaya da tepki gösteren Davutoğlu, demokratik reform olmadan hiçbir sürecin başarıya ulaşamayacağını dile getirdi. Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı’nın zorunlu olmadıkça erken seçime gideceği kanaatinde değilim."



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de gazetecilerle bir araya gelerek hem iç politikaya hem de muhalefet partileri arasındaki ittifak arayışlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Davutoğlu, Türkiye’nin mevcut siyasi iklimde “üçüncü bir yola” ihtiyaç duyduğunu belirterek, muhalefet partilerine birleşme çağrısı yaptı.



“ÜÇÜNCÜ YOL BİRLEŞEREK TESİS EDİLMELİ”

Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti ile ittifak görüşmeleri yürüttüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde dağınık hareket edilmesinin en çok iktidara yaradığını vurgulayan Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Eğer herkes ayrı ayrı hareket ederse bundan en çok iktidar istifade eder ve mevcut statü devam eder. Hepimizin küçük hesapları bırakması lazım. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken bu partilerin ayrı ayrı hareket etmesi Türkiye’yi ne kadar tahkim eder?”

Gelecek Partisi’nin geçmişte önemli fedakârlıklar yaptığını hatırlatan Davutoğlu, Saadet Partisi çatısı altında grup kurduklarını, ardından DEVA Partisi’nin katılımıyla Yeni Yol ittifakının oluştuğunu ifade etti. Görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri tamamlanır” dedi.

“HER PARTİ LİDERİNİ ADAY GÖRMEK İSTER AMA…”

Siyasi realitenin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, her partinin kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı görmek isteyebileceğini ancak mevcut sistemde ortak hareket edilmemesi halinde değişimin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Türkiye’de hem kutuplaşma hem de siyasi atomizasyon yaşandığını ifade eden Davutoğlu, muhafazakâr seçmenin oy verme eğilimlerini bildiğini belirterek geçmişte üçlü blok girişimlerinde bulunduğunu hatırlattı.

ERKEN SEÇİM MESAJI: 2026 İÇİN BEKLEMİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zorunlu olmadıkça erken seçime gitmeyeceği kanaatini dile getiren Davutoğlu, 2026 yılı içinde bir erken seçim beklemediğini söyledi.

MECLİS KAVGASINA TEPKİ: UTANÇ DUYDUM

Davutoğlu, 11 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan yemin töreni sırasında çıkan kavgaya da sert tepki gösterdi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden daha değerli bir kurum var mı? Dünkü tablo böyle bir tablo muydu Allah aşkına?” diyen Davutoğlu, Meclis’te yaşanan fiziki müdahalenin Türkiye’nin kurumsal itibarına zarar verdiğini söyledi.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada marşlar eşliğinde paylaşılmasını eleştiren Davutoğlu, “Dışişleri Bakanıyken hep şunu düşünürdüm: Bu görüntüler dünyada yayınlanırsa nasıl algılanır? Dünkü tablo Türkiye’nin kurumsal görüntüsüne zarar vermiştir” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK REFORMLAR OLMADAN SÜREÇ EKSİK KALIR”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı taslak rapora ilişkin de konuşan Davutoğlu, raporun içeriğine dair detay vermedi ancak sürecin başarısının kapsamlı demokratikleşmeye bağlı olduğunu vurguladı.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının göz ardı edildiği bir ortamda bu raporlar eksik kalır. Hep beraber tam ve özgür bir demokrasi kurmamız lazım” dedi.

Ulusal hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, terör ve şiddetin tamamen sona erdiği bir Türkiye hedefinin altını çizdi.

SİYASETİN İTİBARI VE MİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİ

Siyasi partiler arasındaki milletvekili transferlerini de eleştiren Davutoğlu, hem iktidarı hem de ana muhalefeti hedef aldı.

“İktidarın yaptığı transferlere karşı çıkıp kendiniz transfer yaparsanız bu kabul edilemez. İktidar ve muhalefet birlikte siyasetin itibarını korumaya ahdetmezse siyaset itibar kazanmaz” dedi.

Türkiye’de adalete güvenin ciddi şekilde zedelendiğini ifade eden Davutoğlu, “Adalet yoksa hiçbir şey yok” diye konuştu.

ATAMALAR MESAJI: PEŞİNEN KREDİ DE YOK, PEŞİNEN RET DE YOK

Adalet ve İçişleri Bakanlığı’ndaki atamalara ilişkin değerlendirmede de bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı’nın yetkisini kullandığını belirterek, “Peşinen kredi vermem, peşinen karşı da çıkmam. Bakacağız” dedi.

Yeni Adalet Bakanı’nın güven tesis etmesi halinde destek verebileceğini belirten Davutoğlu, yargının siyasi aygıta dönüştürülmesi durumunda ise karşı duracaklarını ifade etti.

“İSTİFA EDEN KAYBEDER”

Yeni Yol grubuna ilişkin de konuşan Davutoğlu, grubun devam edeceğini belirterek, “İstifa eden kaybeder. Milletvekillerimize güveniyorum” dedi.