Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının önemli isimlerini Ankaralılarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. ABB’den yapılan açıklamaya göre, Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kocatepe Sohbetleri” programının son konuğu, Türk edebiyatının sevilen yazarlarından Ayşe Kulin oldu.

Yoğun katılımın olduğu söyleşide Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatla kurduğu bağı ve eserlerinde öne çıkan hafıza temasını anlattı. Katılımcılar da etkinlik boyunca yazara sorular yöneltme fırsatı buldu.

“Kitaplara Sarılırsak Edebiyat Yaşar"

Türk edebiyatına kazandırdığı çok sayıda eserle geniş bir okur kitlesine ulaşan Ayşe Kulin, Ankara’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkentte büyüdüğünü hatırlatan Kulin, edebiyatın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Günümüzde dijitalleşmenin etkisine dikkat çeken Kulin, “Edebiyat hayatımızdan uzaklaşan bir yelkenli gibi. Her şey artık telefonlarımızda. Oysa kitapların verdiği bilgi ve duygu bambaşka. Kitaplara sarılırsak edebiyat yaşamaya devam eder” ifadelerini kullandı.

Yoğun Katılım

Programa eski Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.