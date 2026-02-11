Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2026 yılı 3. toplantısı, 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla ilgili süreli yayınlar hakkında yürütülen işlemler, alan adı değişikliği talepleri, basın çalışanlarının borç para başvuruları ile çeşitli idari konular görüşüldü.

İhlal itirazlarına ret

Süreli yayınların, haklarında alınan Genel Müdürlük kararlarına yaptıkları itirazlar değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda;

• Edirne’de yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu şartını,

• Konya’daki bir internet haber sitesinin Kadro Bildirim Zorunluluğu ve Ziyaretçi Trafik şartlarını,

• Rize’de 1, Van’da ise 3 internet haber sitesinin Ziyaretçi Trafik şartını

ihlal ettiği tespit edildi. Bu gerekçelerle söz konusu yayın organlarının itirazlarının reddine karar verildi.

Alan adı değişikliğine onay

Yönetim Kurulu, Van’da faaliyet gösteren bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebini de gündemine aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda talep uygun bulundu ve değişikliğe onay verildi.

Basın mensuplarına faizsiz borç

Basının desteklenmesine yönelik faaliyetler kapsamında; 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve ilgili Genel Kurul kararları doğrultusunda basın çalışanlarına yönelik borç para ve yardım başvuruları da karara bağlandı.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda çalışan 7 kişinin borç talepleri kabul edildi.

• 6 basın mensubuna kişi başı 12 bin TL,

• 1 basın mensubuna 15 bin TL

olmak üzere toplam 87 bin TL faizsiz ve 12 ay geri ödemeli borç verilmesi kararlaştırıldı.

Vefat eden gazetecinin ailesine yardım

Toplantıda ayrıca vefat eden bir gazetecinin ihtiyaç sahibi ailesine 9 bin TL maddi yardım yapılmasına karar verildi.

Toplantıda alınan kararlarla birlikte Basın İlan Kurumu’nun hem yayın denetimi hem de basın mensuplarına yönelik sosyal destek faaliyetlerini sürdürdüğü bir kez daha ortaya kondu.