Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şubesi, Türk Toraks derneği işbirliği ile tütün kullanımının bireysel ve toplumsal sağlığa olan olumsuz etkilerine dikkat çekmek, tütünsüz yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonu’nda farkındalık etkinliği düzenledi.

“AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; etkinliğin temel amacının sigara bırakmaya teşvik etmek olduğunu vurgulayan ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Sinem Sadak, “Bugün Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bağımlılıkla mücadele ve sigarayı bırakma açısından bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu doğrultuda solunum fonksiyon testleri yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sadak, İş Sağlığı ve Güvenliği hekimleriyle birlikte sigara bırakma etkinlikleri yürüttüklerini belirterek, danışanların aynı zamanda Dikmen’de bulunan bağımlılıkla mücadele birimlerine yönlendirildiğini ifade etti.

QR KODLA BAŞVURU, PSİKOLOG DESTEĞİYLE RANDEVU

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için erişilebilir bir sistem oluşturduklarını belirten Sadak, “Bir QR kod uygulamamız var. Vatandaşlarımız buradan bir anket dolduruyor. Bu anketleri psikolog arkadaşlarımız değerlendiriyor ve randevu planlaması yapıyor.” şeklinde konuştu. ABB’nin Lokman Hekim Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında, ihtiyaç duyan danışanların psikiyatri uzmanlarına yönlendirildiğini de dile getirdi.

“SİGARAYI BIRAKMANIN YAŞI YOK”

Sigarayı bırakmanın yaşla sınırlı olmadığına dikkat çeken Sadak, kamuoyunda sıkça dile getirilen “ileri yaşta bırakınca hastalık çıkar” iddialarına da açıklık getirerek, “Her yaşta her insan sigarayı bırakabilir. Sigaranın hiçbir faydası yok. Ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyidir ama bırakmanın yaşı da yok.” ifadelerine yer verdi.

İnternette yer alan yanlış bilgilere değinen Sadak, sigarayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan hastalıkların bırakmayla değil, geçmiş yıllardaki kullanımın sonucu olduğunun altını çizerek , “Sigarayı bıraktığı için akciğer kanseri ya da boğaz kanseri olunmaz. Bunlar zaten yıllarca süren sigara kullanımının, kimyasalların ve sağlıksız yaşamın sonucudur. Tesadüf gibi algılanıyor ama bilimsel olarak böyle bir ilişki yok.” dedi.

“PSİKOTERAPİ, İHTİYACI OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ”

Bağımlılıkla mücadelede psikolojik desteğin rolüne de değinen Sadak, herkes için zorunlu olmadığını ancak ihtiyaç duyanlar için önemli bir destek olduğunu söyleyerek, “Kendi başına mücadele edemeyen, ‘irade gösteremiyorum’ diyen kişiler için psikolojik destek kesinlikle faydalıdır.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.