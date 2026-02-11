Kaza, saat 14.00 civarında Gaziantep-Nurdağı Otoyolu’nun 50’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte etkisini sürdüren yağmur ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaralı Askerler Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 asker, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.