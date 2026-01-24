Gaziantep’te sabah saatlerinde bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alaybey Mahallesi’nde bulunan iş merkezinden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Polis ekipleri de iş merkezinde güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.