Niğde’de, Kayseri ve Adana ile sınırları bulunan Aladağlar’da doğal yaşamın en güzel örneklerinden biri kameralara yansıdı. Kışın beyaza bürünen dağlarda gezinen yaban keçileri, karların üzerinde oluşturdukları manzarayla dikkat çekti.

Yüksek rakımlı bölgelerde sürüler halinde dolaşan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımda, yaban keçilerinin zorlu doğa koşullarına rağmen yaşamlarını sürdürdüğüne vurgu yapılarak, Aladağlar’ın ekosistem zenginliğine dikkat çekildi.

“Doğal Yaşam Adeta Canlı Bir Tablo”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Karlı dağların zirvelerinde, gözlerden uzak bambaşka bir yaşam var. Binlerce metre yükseklikte doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren yaban keçilerini görüntüledik. Ekosistemin gücünü ve doğanın eşsiz dengesini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler, adeta canlı bir tabloyu andırıyor” ifadelerine yer verildi.