ASKİ'den alınan güncel verilere göre, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan ilçelerinde ciddi su kesintileri yaşanıyor. Şehir genelinde devam eden altyapı çalışmaları ve ana boru arızaları, başkentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.

İşte 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'daki güncel su kesintisi listesi ve suların geleceği saatler:

Yenimahalle ve Keçiören (Büyük Ana Boru Arızası)

Yenimahalle Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki 1000'lik dev çelik boruda meydana gelen arıza, her iki ilçede geniş kapsamlı kesintilere yol açtı.

Etkilenen Mahalleler (Yenimahalle): Karşıyaka, Pamuklar, Anadolu, Yukarı Yahyalar, Ergenekon, Esentepe, Serhat, Çarşı, Burç ve Yunus Emre mahalleleri.

Etkilenen Mahalleler (Keçiören): Arızanın büyüklüğü nedeniyle Keçiören ilçesinin genelinde plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanıyor.

Sular Ne Zaman Gelecek? ASKİ çalışmanın saat 20:00 civarında tamamlanacağını duyurdu.

2. Kahramankazan (Kazan)

Saray Mahallesi bölgesindeki imalat hattı çalışmaları sırasında oluşan boru arızası nedeniyle kesinti uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, Saray Bayraktar Caddesi, Aksoy Caddesi, Bağlı Caddesi ve ilgili sokaklar.

Sular Ne Zaman Gelecek? Arızanın giderilerek suyun verilmesi saat 23:00 olarak öngörülüyor.

3. Yenimahalle (Susuz ve Sanayi Bölgesi)

İstanbul Yolu Çamlıdere 2200'lük imalat hattı üzerindeki 200'lük dukdil boru arızası nedeniyle ek bir kesinti daha mevcut.

Etkilenen Yerler: Susuz Köyü ve DEMPA Sanayi Sitesi.

Sular Ne Zaman Gelecek? Çalışmaların saat 21:00'de bitmesi planlanıyor.