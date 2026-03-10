T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye, 2026 yılı Şubat ayında son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ölçümlerine göre Türkiye genelinde Şubat ayı yağış ortalaması 136.8 milimetre olarak kaydedildi.

Uzun yıllar ortalaması olan 59.8 milimetrenin oldukça üzerinde gerçekleşen yağışlar, birçok bölgede rekor seviyelere ulaştı.

14 İlde Yağışlar Normalin Üç Katını Aştı

Şubat ayında bazı illerde yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının üç katından fazla oldu.

Meteoroloji verilerine göre İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde yağış miktarı normal değerlerin üç katını geçti.

Ayrıca Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış miktarları normalin yaklaşık iki katına ulaştı.

Bazı Bölgelerde Rekor Yağış

Meteoroloji verilerine göre bazı bölgelerde uzun yılların en yüksek şubat yağışları kaydedildi.

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde son 66 yılın en yüksek şubat yağışı ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi son 41 yılın en yağışlı şubat ayını yaşadı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Marmara Bölgesi de son 16 yılın en yüksek şubat yağışını kaydetti.

En Fazla Yağış Osmaniye’de Ölçüldü

Şubat ayında en fazla yağış alan il Osmaniye oldu. Kentte metrekareye 320.3 milimetre yağış düştü.

En çok yağış alan iller ise şöyle sıralandı:

Osmaniye – 320.3 mm Antalya – 280.7 mm İzmir – 275.7 mm Adana – 261.9 mm Muğla – 253.0 mm

En az yağış alan iller ise:

Sinop – 51.5 mm

Iğdır – 58.3 mm

Ardahan – 60.9 mm

Aksaray – 69.0 mm

Yağışlı Gün Sayısı da Arttı

Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamasına göre şubat ayında ortalama 11 gün yağışlı geçerken, 2026 yılı Şubat ayında bu sayı 17.1 güne yükseldi.

Uzmanlar, artan yağış miktarlarının iklim değişikliği ve atmosferik sistemlerdeki değişimlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

