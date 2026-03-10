İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayımladığı rapora göre, 2026 yılının Şubat ayında Türkiye genelinde en az 126 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Açıklanan veriler, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Raporda, özellikle deprem şehirlerinde hızla devam eden yeniden inşa çalışmalarında yaşanan iş kazalarına da dikkat çekildi. İnşaat sektöründe meydana gelen ölümlerin önemli bir bölümünün gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı ifade edildi.

İSİG Meclisi, işçilerin yaşamını yitirmesine neden olan koşullara karşı mücadele çağrısı yaparak, iş güvenliği önlemlerini almayan ve denetimleri yeterince gerçekleştirmeyen şirketlere karşı daha güçlü bir denetim ve yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

İşçi örgütleri ise iş cinayetlerinin önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin biçimde uygulanmasını, sorumluların hesap vermesini ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.