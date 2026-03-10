Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’da konuşlandırılan Patriot sistemiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin hava sahası ve sınır güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının tam olduğu belirtilerek, bölgede yaşanan son gelişmeler doğrultusunda sınırların ve hava sahasının güvenliği için gerekli adımların atıldığı ifade edildi. Bu süreçte NATO ve müttefiklerle de istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, milli düzeyde alınan tedbirlere ek olarak NATO tarafından hava ve füze savunma önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda hava sahasının korunmasına destek sağlamak amacıyla görevlendirilen Patriot sisteminin Malatya’da konuşlandırıldığı bildirildi.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik kapasitesini en üst seviyede muhafaza ettiği vurgulanan açıklamada, NATO ve müttefiklerle iş birliği içinde bölgesel gelişmelerin değerlendirilmeye devam edileceği ve bölgesel barış ile istikrar için çalışmaların süreceği ifade edildi.