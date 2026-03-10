İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Davanın ilk duruşması 9 Mart Pazartesi günü yapılmış, duruşma öncesinde Silivri’de geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. İlk duruşma gününde slogan atılması yasaklanırken, adliye çevresinde barikatlar kurulmuş ve gazeteciler için sınırlı bir alan ayrılmıştı. Alınan bu önlemler kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Avukatlara Kimlik Kontrolü!

Davanın ikinci gününde ise bu kez avukatlara yönelik kimlik kontrolü uygulaması dikkat çekti. Duruşma alanına girişte avukatların kimliklerinin kontrol edilmesi bazı hukukçuların tepkisine neden oldu.

Avukatlar, savunma görevini yerine getirirken bu tür uygulamaların mesleki faaliyetleri zorlaştırdığını ifade ederken, duruşma çevresinde güvenlik önlemlerinin devam ettiği görüldü.