İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın ilk duruşması 9 Mart 2026 (bugün) Silivri’de görülmeye başlıyor. Duruşma öncesinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında Silivri’deki adliye yerleşkesi çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Adliyeye çıkan bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından adliye çevresine demir bariyerler yerleştirildi ve kontrollü giriş uygulaması başlatıldı.

Alınan önlemler kapsamında slogan atılmasının da yasaklandığı öğrenildi. Yetkililer, adliye çevresinde toplanabilecek kalabalıklara karşı güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Gazetecilere küçük alan!

Duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler için ayrılan alanın oldukça sınırlı olduğu ifade edilirken, bazı basın mensupları çalışma koşullarının zorlaştırıldığını dile getirdi. Gazeteciler için ayrılan bölümün küçük olması ve hareket alanının kısıtlanması, sahada bulunan basın çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Öte yandan Silivri’de alınan güvenlik önlemleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, adliye çevresindeki yoğun güvenlik tedbirlerini eleştirerek “Kimi kimden koruyorsunuz?” şeklinde paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise adliye çevresinde slogan atılmasının yasaklanmasını ifade özgürlüğü açısından değerlendirdi.

Silivri’deki adliye yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemlerinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Duruşmanın başlamasıyla birlikte bölgedeki hareketliliğin artacağı öngörülüyor.