Bursa'da tefecilik yaparak 34 kişiyi borçlandırıp haksız kazanç elde eden 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 70 milyon lira değerinde 11 taşınmaz ile 10 milyon lira değerinde 5 araca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenene şüphelilerin 34 kişiyi yüksek faizle para vererek borçlandırdığı, icra takibi başlattığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Mudanya ilçelerinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.G., M.A.Y. ve O.N.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, borçluların yer aldığı ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği belirtilen yaklaşık 70 milyon lira değerindeki 11 taşınmaz ile 10 milyon lira değerindeki 5 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)