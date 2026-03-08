Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Abdal Meydanı, ramazan ayıyla birlikte sahur geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Osmanlı dönemine kadar uzanan tahinli pide ve simitle sahur yapma alışkanlığı nedeniyle vatandaşlar gece saatlerinden itibaren meydanda toplanmaya başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olan meydanda, tahinli pide ve simit almak isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen vatandaşlar, aldıkları sıcak tahinli pide ve simitleri çay eşliğinde tüketerek sahur yaptı.

Meydan Dronla Görüntülendi

Bursalıların yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda ziyaretçinin de katıldığı sahur programında meydandaki yoğunluk havadan dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, ramazan gecelerinin Bursa’daki geleneksel atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Varank da Sahura Katıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da Tarihi Abdal Meydanı’nda düzenlenen sahur programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Varank, tahinli pide ve simitle sahur yaparak ramazan gecesinin coşkusunu paylaştı.