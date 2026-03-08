4-9 Mart tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilen 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Türkiye adına tarihi bir başarıya sahne oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu Aysel Önder, kadınlar 200 metre yarışında gösterdiği performansla hem şampiyonluğa ulaştı hem de Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli sporcu, 200 metreyi 24.87 saniyede tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı ve Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Bu derece aynı zamanda Avrupa rekoru olarak kayıtlara geçti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gelen bu başarı, hem Türk atletizmi hem de Ankara spor camiası için ayrı bir anlam taşıdı. ASKİ Spor Kulübü, yaptığı açıklamada sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Elde edilen şampiyonlukla birlikte Aysel Önder, Türkiye’ye hem dünya şampiyonluğu hem de Avrupa rekorukazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuç, Türk atletlerinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.