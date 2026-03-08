İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 4 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 641 kişinin öldürüldüğü, 1711 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 755 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 126'ya, yaralı sayısının 171 bin 809'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 700 Filistinli kadını gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 'İsrail, Gazze'ye soykırım başlatmasından bu yana Filistin topraklarında 700 kadını gözaltına aldı. Bunlardan 72'si hala hapishanede; çoğunluğu da Damon Hapishanesinde tutuluyor.' ifadesine yer verildi.

Ayrıca hapishanedeki Filistinli kadınların 19'unun hasta, 32'sinin anne olduğu ve 3'ünün ise henüz reşit olmadığı bilgisi verildi.

Filistinli kadınlardan 17'sinin herhangi bir suçlama yöneltilmeden 'idari tutuklu' olarak hapsedildiği kaydedilen açıklamada, 16 kadının provokasyon iddiasıyla tutulduğu, 5'inin ise farklı suçlamalarla itham edildiği aktarıldı.

Gözaltıların üniversite öğrencisi, aktivistlerin yanı sıra ev hanımı ya da doğrudan siyasi faaliyeti olmayanları da kapsadığı belirtildi.

Filistinli kadınların çoğunun, gözaltı anında fiziksel, psikolojik ve cinsel saldırılara maruz kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, gözaltı ve hapishane sürecine tanık olanlar, Filistinli kadınların taciz, çıplak arama ve tecavüz tehdidine maruz kaldığını ifade ediyor.

Ortak açıklamada, hapishanelerin sürekli soykırım suçunun işlendiği alanlardan biri haline geldiği, işkence kamplarına dönüştüğüne işaret edilerek Filistinli tüm kadınların, hiçbir koşul veya kısıtlama olmaksızın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.