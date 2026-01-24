İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ateşkes uyarınca çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini bombaladı.

Gazze Caddesi'ni hedef alan saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun ayrıca Beyt Lahiya beldesindeki Salatın bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Mecdi İbrahim Belavi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mueyyid Ebu Muammer adlı Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu insansız hava aracıyla Han Yunus'un orta kesimindeki Ammara Casir kavşağı yakınlarına ateş açtı.

Han Yunus'un güneydoğusundaki bölgelere de hava saldırıları düzenlendi, ateş açıldı. Ayrıca İsrail donanması kentin kıyı şeridine hedef gözetmeksizin ateş açtı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampına ateş açarken Gazze kentinin doğu kesimlerini topçu atışıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde evlerine baskın düzenlediği bir baba ile 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinliler, beldenin güneyinde kurulan yasa dışı 'Karmei Tzur' yerleşim birimdeki askeri kampa götürüldü.

İsrail askerleri ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum'da, evlerine baskın düzenledikten sonra 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.