Dünya İltifat Günü, insanların birbirine içten ve karşılık beklemeden güzel sözler söylemesini teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Bu özel gün, iletişimin sertleştiği ve bireylerin giderek yalnızlaştığı modern dünyada, pozitif dilin ve empati kurmanın önemine dikkat çekiyor.

İlk olarak 2011 yılında Hollanda’da ortaya çıkan Dünya İltifat Günü, kısa sürede birçok ülkede benimsendi. Gün boyunca insanlar, ailelerine, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına ya da hiç tanımadıkları kişilere dahi samimi iltifatlar ederek pozitif bir etkileşim oluşturmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre iltifat etmek yalnızca karşı tarafı değil, iltifatı yapan kişiyi de olumlu etkiliyor. Yapılan araştırmalar, içten bir övgünün özgüveni artırdığını, stresi azalttığını ve sosyal bağları güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Amaç: Daha Pozitif Bir Toplum

Dünya İltifat Günü’nün temel amacı; nezaketin, anlayışın ve pozitif iletişimin günlük hayatın bir parçası haline gelmesini sağlamak. Küçük gibi görünen bir iltifatın, birinin gününü hatta hayata bakışını değiştirebileceği mesajı veriliyor.

Bu özel gün, “güzel söz söylemek için özel bir sebep gerekmez” anlayışını yaygınlaştırmayı ve toplumsal ilişkilerde daha sıcak bir dil kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.