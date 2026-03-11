Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düzenlenen iftar programı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medyanın Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Duran, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye’nin iletişim gündeminde çok sayıda konuya yön vermek durumundayız. Bu, bir yönüyle devlet sorumluluğu, diğer yönüyle ise hepimizi kapsayan bir kamu sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirirken bir ilke olarak basın mensuplarıyla sürekli temas hâlinde, kapıları açık ve iletişimi güçlü bir şekilde olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Duran, doğru bilginin önemine de dikkati çekerek, “Dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemde olduğu bu süreçte, doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyüktür. Kriz dönemlerinde yapılan en küçük hata dahi büyük yanlış anlamalara ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye; diplomasiden güvenliğe, ekonomiden bölgesel ve küresel barış girişimlerine kadar yoğun bir gündem yürütmektedir. Türkiye’nin uluslararası alandaki artan etkisi, iletişim alanında da güçlü, koordineli ve etkin bir yaklaşımı gerekli kılıyor” dedi.

İletişim Başkanlığı’nın amaçlarına da değinen Duran, “Amacımız, devletimizin politikalarını ve faaliyetlerini hem milletimize hem de uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve güvenilir şekilde aktarmaktır. Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil; demokrasi, güvenlik ve toplumsal huzurun da önemli bir parçasıdır. Bu nedenle sorumlu, dengeli ve teyit edilmiş bilgiye dayalı habercilik her zamankinden daha kıymetlidir. Gerçeğin peşinden ayrılmayan, sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Medyamızın değerli Ankara temsilcileri ve kıymetli Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile iftar programında bir araya gelmekten memnuniyet duydum.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iletişim gündeminde çok sayıda konuya vaziyet etmek durumundayız. Bu bir yönüyle… pic.twitter.com/J3N3lZoeQo — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 10, 2026