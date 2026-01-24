Tuzluçayır Mahallesi’nde uzun yıllar muhtarlık görevini yürüten, CHP parti emeklisi ve mahalle sakinlerinin yakından tanıdığı İsmail Sezer hayatını kaybetti. Sezer’in vefatı, Tuzluçayır’da ve Mamak’ta büyük üzüntü yarattı. Yıllarını Tuzluçayır Mahallesi’ne hizmet etmeye adayan İsmail Sezer, duruşu, emeği ve mütevazı kişiliğiyle mahalle halkının takdirini kazanmıştı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, İsmail Sezer’in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Parti emeklisi, yıllarını Tuzluçayır Mahalle Muhtarlığı’na adamış; duruşuyla, emeğiyle, mütevazılığıyla hepimize örnek olan kıymetli büyüğüm, abim İsmail Sezer’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, yol arkadaşlarına ve Tuzluçayır’daki tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

İsmail Sezer’in cenazesi, yarın öğle saatinde Tuzluçayır Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.