Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksi esnafının çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. ABB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kullanım ömrünü tamamlamış taksi duraklarının modern yapılarla yenilendiği belirtildi.

Paylaşımda, yenilenen durakların elektrik, su, internet ve doğal gaz altyapısına sahip olduğu, ayrıca mutfak ve oturma alanlarının bulunduğu ifade edildi. Teraslı ve çağdaş mimariye sahip duraklarla, taksi esnafına daha rahat ve işlevsel alanlar sunulmasının hedeflendiği vurgulandı.

ABB, 2019 yılından bugüne kadar kent genelinde, gelen talepler doğrultusunda toplam 87 taksi durağının yenilendiğini açıkladı. Çalışmaların, ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.

87 Taksi Durağı Yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yenileme çalışmalarıyla hem esnafın günlük çalışma şartlarının iyileştirildiği hem de kent genelinde daha düzenli ve modern durakların oluşturulduğu ifade edildi.