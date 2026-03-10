Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) zabıta ekipleri, Ulus Hali ve çevresindeki gıda işletmelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde birçok işletme mercek altına alındı.

ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı incelendi. Ayrıca ürünlerin fiyat etiketleri, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihleri de tek tek kontrol edildi.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için sahadayız.



Zabıta ekiplerimiz tarafından balıkçı, kasap, manav, market ve kuruyemişçilerde hijyen koşulları, fiyat etiketleri, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihleri titizlikle denetlendi. Kurallara aykırı faaliyet… pic.twitter.com/OKrXK1tD3d — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 10, 2026

Balıkçı, aktar, market, kasap, kuruyemişçi, şekerlemeci ve manavların bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı.

ABB Zabıta Şube Müdürü Sevim Güngör, denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü belirterek vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.