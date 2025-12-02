İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinde 'Sarı Hat'tın dışındaki bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, ikisi kadın, ikisi çocuk 5 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğu bölgelerine kısa aralıklarla ateş açtığını aktardı.

Askeri araçlar ve İHA'ların kullanıldığı saldırılarda, 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin Sanafur bölgesinde evlere ateş açtı.

Saldırıda ikisi kadın, ikisi çocuk 5 Filistinli yaralandı. İsrail ordusunun tanklardan ve İHA'lardan açtığı ateş nedeniyle bölgede çok sayıda aile evlerinde kuşatma altında kaldı.

Yaralılar ile evlerinde kuşatma altında kalan aileler, Sivil Savunma ekiplerince bölgeden tahliye edildi.

Saldırıların, Gazze'de sağlanan ateşkese göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken 'Sarı Hat'tın dışında kalan bölgelere düzenlendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre 'Sarı Hat' olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

İsrail ordusu, Filistinli bir genci bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan 'Ateret' isimli Yahudi yerleşim birimi girişinde bir gencin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunca öldürülen gencin Beyt Rima beldesinden 18 yaşındaki Muhammed Raslan Mahmud Esmer olduğu ve naaşının askerler tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Ateret yerleşiminin girişinde askerlere yönelik bir bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edilerek şahsın öldürüldüğü belirtildi.

Olayda 2 İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirilirken, İsrail ordusunun Ramallah'ın tüm girişlerini kapattığı aktarıldı.

Hamas: Ramallah'taki bıçaklı saldırı girişimi işgalcilerin suçlarına karşı doğal bir yanıt

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan 'Ateret' isimli Yahudi yerleşim birimi girişinde askerlere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 18 yaşındaki Muhammed Raslan Mahmud Esmer'i ateş açarak öldürmüştü.

Olayın ardından Hamas yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin iradesini kırma girişimlerinin sonuç vermeyeceği vurgulandı.

Bıçaklı saldırı girişimi 'kahramanca' olarak nitelendirilirken, bunun, İsrail'in suçlarına verilen doğal bir yanıt olduğu ifade edildi.

İsrail'in baskın, saldırılar, günlük gözaltılar ve infazlarının bir işe yaramayacağı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere 'direniş ruhunu güçlendirmeleri çağrısı' yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin kendi kaderini tayin ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma hakkını elde edeceği vurgulandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Bati Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Batı Şeria'nın güneyindeki Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında yaşanan araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin yaralanmasının ardından İsrail askerleri, El-Halil kentinde baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail tarafıyla iletişimi sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğünün Muhenned Tarık Muhammed Zugayr'ın (17), El-Halil kentinde İsrail askerlerinin kurşunuyla öldüğünü aktardığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu Filistinlinin naaşını alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da El Halil'de İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa düzenlediği 'operasyonda' 'Kiryat Arba yakınlarında araçla saldırı düzenlemekle' suçlanan bir Filistinliyi öldürdüklerini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail güçlerinin El-Halil'de çeşitli hastanelerin çevresine baskın düzenledi. Askerlerin El-Ehli Devlet Hastanesinin avlusuna ve Muhammed Ali ile El-Mizan özel hastanelerinin çevresinde, girişlerinde konuşlandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir Filistinlinin kullandığı aracı, Yehuda Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerinin üzerine sürdüğü ve bir kadın askeri yaraladığı belirtilmişti.

Açıklamada, askerlerin kaçan saldırganı bulmak için bölgede kapsamlı arama başlattığı ve yolları trafiğe kapattığı ifade edilmişti.

Israel Hayom gazetesinde ise İsrail güçlerinin, Kiryat Arba yakınlarında İsrailli kadına çarpan aracın Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e doğru kaçtığı kaydedilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Kiryat Arba'da yaşanan olayın ardından El Halil kentine pek çok noktadan baskın düzenledi ve kente giriş çıkışları kapatmıştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail askerleri, Filistinli esir Abdulkerim Sanuber'in Nablus'taki ailesinin yaşadığı eve baskın düzenledi.

Askerler, bölge sakinlerine tahliye uyarısı yaptıktan sonra Filistinli esirin ailesine ait 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki daireyi patlattı.

İsrail makamlarının, 5 Eylül'de Zavata köyünde yaşayan Sanuber ailesine evlerinin yıkılacağı ve mülklerine el konulacağı yönünde bildirimde bulunduğu aktarılmıştı.

İsrail ordusu, daha önce Nablus'a düzenlediği baskında 'şubat ayında İsrail'de otobüsleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıdan sorumlu olduğu' iddiasıyla Abdulkerim Sanuber'in gözaltına aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'nın kuzeyinde de Filistinli bir tutuklunun evini yıkıldı

Tubas Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bir buldozer eşliğinde askeri takviye birliklerini, Akabe beldesine sevk ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'İsrail askerlerinin Filistinli tutuklu Gannam'ın evini kuşattığı, çevredeki evlerde yaşayanları dışarı çıkardıktan sonra bölgeyi abluka uyguladığı ve ardından evi yıkmaya başladığı' kaydedildi.

İşgal ordusunun Tubas kenti sakinlerine sokağa çıkma yasağı uygulamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu durumun, 'eğitim faaliyetlerinin aksamasına, kamu ve özel kurumların çalışmalarının durdurulmasına ve halka sunulan hizmetlerin engellenmesine yol açtığı' ifade edildi.

Batı Şeria'daki baskınlar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınları da devam etti.

Ordunun, geçen hafta 4 gün boyunca baskını sürdürdüğü, 29 Kasım'da çekildiği ve dün yeniden bastığı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde salı günü okullar tatil edildi.

Tubas'taki Filistin Eğitim Müdürü Azmi Belavine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, vatandaşların sokağa çıkmasına izin vermemesi nedeniyle salı günü eğitime ara verileceğini söyledi.

Belavine, okulların bir sonraki duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.