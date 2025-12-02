Hayırsever iş insanları Salih ve Hacı Şahbaz tarafından anne ve babaları Selvi ve Necati Şahbaz adına yaptırılan aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştıracak.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye ve hayırsever işbirliğinin ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

Aşevinin yalnızca bir hizmet binası değil şehrin vicdanı, dayanışma kültürünün en güçlü yansımalarından biri olduğunu dile getiren Ekinci, 'Selvi ve Necati Şahbaz'ın aziz hatırasını yaşatmak adına böylesine anlamlı bir bağışla bu merkezin yapımını üstlenen Salih ve Hacı Şahbaz'a tüm Sorgun halkı adına teşekkür ediyorum. Çok yakında Ahmetefendi ve Osmançavuş mahallelerine hizmet verecek üçüncü aşevi için hazırlıklarımıza başlıyoruz.' dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan aşevinde törene katılanlara yemek ikram edildi.

Programa, Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.