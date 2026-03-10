Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca sürücünün uzun yolculuklara çıkması beklenirken, uzmanlardan araç bakımı konusunda uyarı geldi. Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, bayram yolculuğu öncesinde araçların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek sürücülerin küçük teknik sorunları göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayram döneminde yolda kalan araçların büyük bölümünün, sürücülerin daha önce fark ettiği ancak ertelediği küçük arızalardan kaynaklandığını söyleyen Dalkıran, şehir içi kullanımda fark edilmeyen problemlerin uzun yolda ciddi sorunlara dönüşebildiğine dikkat çekti.

Dalkıran, “Motor uyarı lambası bir süredir yanıyor ama araç gidiyor diye erteleniyor. Ya da lastik basıncı düşük olmasına rağmen ‘idare eder’ deniliyor. Ancak bayram yolculuğu gibi uzun seyahatler ertelenmiş sorunları acı bir şekilde gün yüzüne çıkarabiliyor” dedi.

“5 Dakikalık Kontrol Saatlerce Beklemekten Kurtarır”

Uzun yola çıkmadan önce bazı temel kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Dalkıran, motor yağı, soğutma suyu, fren balataları ve fren hidroliği, lastikler ile akünün kontrol edilmesini önerdi.

Özellikle akü konusunda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirten Dalkıran, “Üç yaşını geçmiş akülerin bayram öncesinde mutlaka test edilmesini öneriyoruz. Bu işlem yalnızca birkaç dakika sürer ancak sizi saatlerce yolda beklemekten kurtarabilir” diye konuştu.

Lastik Uyarısı: Fren Mesafesi İki Katına Çıkabiliyor

Sürücülerin lastik durumunu da kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Dalkıran, servislerde kontrol edilen araçların önemli bir kısmında lastik diş derinliğinin yasal sınırın altında olduğunu belirtti.

Islak zeminde yıpranmış lastiklerin ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Dalkıran, “Islak zeminde fren mesafesi, aşınmış bir lastikle neredeyse iki katına çıkabiliyor. Sürücüler bunu kuru zeminde fark etmiyor ancak uzun yolda yağışlı havada veya ani frenleme gerektiğinde bu durum hayati sonuçlar doğurabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Servis Randevusu İçin Son Haftayı Beklemeyin”

Bayram öncesi servislerde yoğunluk yaşandığına da dikkat çeken Dalkıran, sürücülere bakım randevularını erken almaları tavsiyesinde bulundu.

Bayrama birkaç gün kala servislerde ciddi yoğunluk oluştuğunu belirten Dalkıran, “Bu dönemde randevu planlaması sıkışıyor ve sürücüler zaman baskısı yaşayabiliyor. Oysa bayrama iki hafta kala yapılan bir bakım, aracın detaylı şekilde kontrol edilmesine ve gerekli işlemlerin planlı biçimde tamamlanmasına imkan tanır” dedi.

Planlı bakımın maliyetinin olası arızalara kıyasla çok daha düşük olduğuna dikkat çeken Dalkıran, “Tatil öncesi yapılacak bakımın maliyeti; olası bir arızanın maddi ve manevi zararlarıyla kıyaslandığında oldukça sınırlı kalır. Erken hareket etmek hem sizin hem de sevdiklerinizin daha güvenli yolculuk yapmasını sağlar” diye konuştu.