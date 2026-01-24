Kars’ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, sobadan çıkan karbonmonoksit gazı bir aileyi hastanelik etti. İstasyon Mahallesi’nde bulunan tek katlı ve sobalı bir evde yaşayan 4 kişilik aile, şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese sevk edilen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk incelemede baba K.O., anne L.O. ile çocukları Y.E.O. ve A.E.O.’nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aile bireyleri ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan 4 kişi, ileri tetkik ve tedavileri için daha sonra Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yetkililer, olayın sobadan kaynaklanan gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğini değerlendirirken, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.