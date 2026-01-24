Gram altın fiyatları, 2026 yılının ilk günlerinden itibaren belirgin bir artış trendine girdi. Bloomberg HT verilerine göre, 23 Ocak itibarıyla gram altın 6 906 TL civarında işlem görürken, yılbaşına göre yaklaşık 940 TL’lik artış kaydedildi. Bu durum tüketiciler ve yatırımcılar açısından dikkat çekici bir değer kazancı anlamına geliyor.

Piyasa analistleri, gram altındaki yükselişte uluslararası altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanma ve yatırımcıların güvenli liman arayışı gibi faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca küresel jeopolitik risklerin de talebi artırdığı ve altın fiyatlarının daha önce rekor seviyelere yaklaşmasına neden olduğu aktarılıyor.

Yatırımcılar için güvenli varlık olarak görülen altın, özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde cazibesini korurken, yerel para birimi karşısında değer kazanması nedeniyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının küresel dinamiklere bağlı olarak dalgalanabileceğini ancak orta vadede yatırımcıların dikkatle izlemesi gerektiğini vurguluyor.

Yükselişin Arkasındaki Etkenler

Analizler, altın fiyatlarındaki artışta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası, küresel piyasadaki risk iştahı değişimleri ve jeopolitik gelişmelerin önemli rol oynadığını gösteriyor. Özellikle ons altının küresel piyasalarda güçlü seyretmesi, gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı.

Ekonomistler, yatırımcıların altına yönelmesinin TL’deki değer kaybı ve belirsizlik ortamında tasarruflarını koruma isteğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyorlar. Gram altındaki bu artış trendinin sürmesi halinde tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için altının cazibesinin artmasının beklendiği dile getiriliyor.