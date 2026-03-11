İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan pus ve sis, sabahın erken saatlerinde Haliç çevresinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, bölgedeki manzarayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü zaman zaman gözden kaybolurken, sürücüler trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Sisli hava bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalara da yol açtı.

Dron ile Görüntülendi

Haliç üzerinde etkili olan sis tabakası ve köprüdeki trafik akışı dron ile havadan görüntülendi. Görsel açıdan dikkat çeken manzaralar oluştururken, yetkililer sisin günün ilerleyen saatlerinde etkisini yitireceğini bildirdi.