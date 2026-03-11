Tek kullanımlık plastik ürünlerle ilgili önemli bir düzenleme geliyor. Yıl sonuna kadar plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamuğu gibi birçok ürünün piyasaya sunulması yasaklanacak. Düzenleme kapsamında köpükten yapılan gıda kapları, içecek kapları ve bardaklar da yasak listesine dahil edilecek.

Yeni uygulamayla hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de atık miktarının düşürülmesi hedefleniyor. Yapılan hesaplamalara göre düzenleme sayesinde yılda yaklaşık 1,5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi ve 1,5 milyar liralık atık yönetimi maliyetinden tasarruf edilmesi bekleniyor.

Plastik ürünlerin yerine ise cam, porselen, ahşap ve karton gibi daha çevre dostu alternatiflerin kullanımı teşvik edilecek.

Öte yandan ilerleyen dönemde ıslak mendil, kargo poşeti ve plastik içeren bazı bardak ve gıda kapları için de yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi planlanıyor. Bu adımla tek kullanımlık plastiklerin hayatımızdaki payının kademeli olarak azaltılması amaçlanıyor.