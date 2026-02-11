İstanbul’da kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” davası olarak bilinen yargılamada önemli bir gelişme yaşandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, tutukluluk halinin sona erdirilmesine hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, her iki ismin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. Tahliye kararına yurtdışı çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza yükümlülüğü gibi şartların eşlik ettiği öğrenildi.

Soruşturma sürecinde, “Kent Uzlaşısı” başlığı altında yürütülen çalışmalara ilişkin çeşitli suçlamalar yöneltilmiş, dosya kapsamındaki delil değerlendirmesi ve tutukluluk süresi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Mahkeme, mevcut aşamada tutukluluk tedbirinin devamı için yeterli gerekçe bulunmadığı kanaatine vararak tahliye kararı verdi.

Yargılama süreci ise devam edecek. Dosyanın ilerleyen duruşmalarında delillerin tartışılması ve esasa ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.