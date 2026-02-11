Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sırasında sabah saatlerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Narkotik ekiplerince araçta yapılan detaylı aramada 1 kilo 431 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Satış Hazırlığında Oldukları Belirlendi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelilerin söz konusu uyuşturucu maddeyi başka bir ilden temin ederek Şırnak’ta piyasaya sürmeyi planladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA