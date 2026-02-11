Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik mesajlarını eleştirdi.

Erdoğan’ın açıklaması şu şekile; “Burada daha önce yaptığım bir tespiti tekrar hatırlatmak isterim: Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama CHP’de gelen gideni aratır gerçeği asla değişmiyor.

Biz eskisini oturduğu koltuğun hakkını vermiyor diye eleştiriyorduk. Yerine gelen selefinden de beter çıktı. Anlaşılan yeni genel başkanın kelime dağarcığı da selefinden daha zayıf. Biz üslup sorunu var zannediyorduk, meğer sorun bizzat üslubun kendisiymiş.

Biz Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şara’ya yönelik hedef ve nezaket dışı ifadelerini ayıplıyorduk; meğer beyefendi günlük hayatta da o seviyesiz kelimelerle iletişim kuruyormuş.

Lafa gelince Türkiye’yi yönetmeye talipler; ancak ne kendilerini ne de CHP’yi yönetebiliyorlar. Durum öyle bir hâl aldı ki millet son günlerde dizi izlemeyi bıraktı, her akşam çayını, çekirdeğini alıp CHP’nin skandallarını seyretmeye başladı. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var.

Ne diyeyim; Allah bunlara akıl, CHP’li vatandaşlarıma da sabır versin. Milletimiz bilhassa kalbi, zihni, dili temiz evlatlarını bu siyasi sefaletin maruz kalmaktan korumaya devam etsin.”